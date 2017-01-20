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Памятники Киева Они интересны туристам и жителям города не только как памятки истории, но и как оригинальные вехи культуры. В Киеве множество памятников литературным героям, знаменитым актерам, удивительные Памятники Киева животным и героям любимых мультфильмов. Можно бесконечно перечислять Памятники Киева, по которым узнают Киев во всем мире.
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Кінорецензії - цікаві новини, статті, огляди та репортажі зі світу кіно
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Надія в штопорі
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| Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП
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Ще рік тому перспективний, позасистемний політик та надія усіх тих, хто прагнув побачити нові обличчя у вітчизняній політиці, довершує процес втрати так непросто здобутого політичного капіталу. Колись популярна бранка режиму Путіна Надія Савченко продовжила власне політичне падіння й у новому році. Протягом останніх десяти днів екс-член «Батьківщини» Юлії Тимошенко встигла додати ще кілька суперечливих епізодів до власної скандальної репутації.
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|Читайте також
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Прощавай, Байдене! Здрастуй, Пенс?
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| Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП
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Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, повноваження якого завершаться 20 січня, напередодні закінчив свій останній візит до України. У період каденції Барака Обами його перший сподвижник отримав кураторство над «українським питанням» і наповну ним займався – кілька разів Байден безпосередньо відвідав Київ, а також регулярно тримав руку на пульсі подій в телефонному режимі
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Утилізаційний Львів
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У Львові створено оперативний штаб щодо врегулювання ситуації з вивезенням твердих побутових відходів. Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, ситуація складна. Двоє з перевізників не мають куди вивозити сміття. Загалом на сьогодні орієнтовно 20% контейнерних майданчиків по місту є переповнені.
«Є проблема, бо фізично нема куди вивозити сміття. Щойно мене поінформували, що одну машину з нашим сміттям знов зупинили у Житомирській області, без жодних пояснень.
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|Читайте також
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Нові фігуранти у справі про держзраду Януковича - Матіос і ООН
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Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос прогнозує, що суд винесе вирок колишньому президентові Вікторові Януковичу до квітня поточного року. Про це він повідомив у інтерв'ю "5 каналу".
"До кінця січня обвинувальний акт буде в суді. З огляду на обсяг доказів, які ми будемо надавати, і кількість заявлених свідків, я думаю, що за 2 місяці ми вийдемо на вирок суду першої інстанції", - заявив Матіос.
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В адміністрації Трампа напророкували перемогу США в разі торговельної війни з Китаєм
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У разі торговельної війни між США і Китаєм перемогу здобуде Вашингтон. Про це у вівторок, 17 січня, заявив радник політика Ентоні Скарамуччы, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає BBC News.
Він констатував, що поточний стан торговельних відносин між країнами «набагато вигідніший Пекіну, ніж Вашингтону».
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Окупований Донбас повернуть у нинішньому році?
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Звільнення окупованих територій Донбасу від бойовиків і російських військових почнеться восени 2017 року.
Про це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Укрінформ".
Він зазначив, що питання звільнення від російської окупації Криму і Донбасу необхідно відокремлювати один від одного
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Проблема еміграції і перспективи України
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| Ярослав ПРИХОДЬКО, для ПОСТУПУ
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Питання еміграції було завжди актуальним для української дійсності. Про нього люблять згадувати політики, журналісти і прості громадяни. Не секрет, що відтік мозків, вважається одним із чинників, що призвів до стагнації української науки і освіти. Деякі експерти небезпідставно називають еміграцію головною причиною виникнення проблеми відсутності кадрів, яка призводить до буксування процесу реформування і оновлення старої системи.
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Українці психологічно готові побачити курс 30 грн/$
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| Олена Романюк
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Готівковий валютний ринок продовжує грати "на підвищення". У п'ятницю курс продажу долара фактично досяг 29 грн. Зокрема, курси в банках станом на 10 ранку становили: прийом — 27,25-28,45, продаж - 28,5-29 грн, в обмінниках — купівля - 28,6-28,7 та продаж - 28,87-29 грн. При цьому залишки на коррахунках на ранок 13 січня перевищували, за даними фінансового порталу «Мінфін», 43,8 млрд грн, а значить для «розгойдування» курсу у спекулянтів ресурсів вистачало.
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Проблема аборту як один із факторів поляризації політичних сил в Республіці Польщі
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| Ірина БОЦЮК, для ПОСТУПУ
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Сьогодні одним з найбільш актуальних соціальних питань у світі є штучне переривання вагітності. Штучне переривання вагітності є причиною багатьох суперечок між прихильниками двох ідеологічних позицій «За вибір» і «За життя». Прихильники ідеологічної позиції «За вибір» виступають за захист прав жінок на штучне переривання вагітності. На їхню думку, жінка має право самостійно розпоряджатися власним тілом і при цьому зберігати в таємниці своє приватне життя.
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Усику – 30: зради і перемоги кримського українця
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У вівторок, 17 січня, український професійний боксер Олександр Усик святкував свій 30-й день народження.
Хто такий Олександр Усик світ побачив на Олімпійських іграх 2012 у Лондоні.
Український боксер на олімпійський ринг виходив у вишиванці з козацьким оселедцем, а після феєричної перемоги у фіналі над італійським боксером Клементе Руссо прямо посеред рингу станцював гопак.
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Австралійка скинула 65 кілограмів через помсту колишньому коханому
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Мешканка Сіднея скинула 65 кілограмів після того, як її колишній коханий вказав їй на зайву вагу. Про це пише в середу, 18 січня, Daily Mail.
25-річна Хейлі Уэстоби (Hayley Westoby) погладшала до 119 кілограмів під час свого першого року навчання в університеті. Дівчина зловживала фастфудом і алкоголем доти, поки її колишній мхлопець не відпустив грубий коментар з цього приводу.
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