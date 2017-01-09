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Кінорецензії - цікаві новини, статті, огляди та репортажі зі світу кіно
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Святкова українська зима: традиції Святвечора та Різдва
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| Леся БАЛУЦЬКА, ПОСТУП
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«На синім небі зіронька сяє, по всьому світу вістка спадає: во Вифлеємі в стайні низенькій Дитя родилось – Ісус маленький!»
Згідно з українськими традиціями – Різдво Христове – свято сімейне. А надто Надвечір’я Різдва або Святвечір, який збирає за святковим тихим столом усю велику чи малу родину. Звичаї і традиції святкування Різдва в Україні мають свої місцеві та регіональні особливості.
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|Читайте також
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Спонтанна Мавпа. Підсумки року, що минає
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| Євген МАГДА
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Високосний 2016 рік приніс Україні чимало сюрпризів та резонансних подій, багато з яких стали визначальними для політичного життя країни, яка переживає глибоку кризу і продовжує боротися за свою незалежність. Про головні з них — у нашому огляді.
Ювілей року — 25-річчя Незалежності.
Перший великий ювілей нашої незалежності пройшов під знаком військового параду як головної події.
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Львів і Львівщина: новорічно-різдвяний дайджест
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69 освітян Львова отримали премії з міського бюджету – по 25 тис. грн кожен. Це переможці конкурсу «Успішний педагог», який вже другий рік поспіль проходить у нашому місті. Та якщо минулого року нагороджували лише вчителів, то цьогоріч також і вихователів садочків та керівників позашкільних гуртків.
«Ясно, що такі нагороди спонукають до кращої праці, до вдосконалення себе. В школі працюю вже 27 років.
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"1+1" = 0?
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Телеканал 1+1 заявляє, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.
Про це йдеться в заяві на сайті телеканалу, адресованій президенту Петру Порошенкові, голові ВР Андрію Парубію і прем'єру Володимиру Гройсману з проханням не допустити того, щоб канал позбавили ліцензії.
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Американські сенатори анонсували розширення санкцій проти Росії
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Низка сенаторів від Демократичної і Республіканської партій США пообіцяли розширити санкції проти Росії в січні 2017 року втручання у виборчу систему Сполучених Штатів і конфлікти в Сирії і на Україні. Про це повідомляє видання The Hill.
«Виконавча влада вжила заходів, але вкрай важливо, щоб законодавча гілка влади перейняла естафету і продовжила рухатися вперед.
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Новий рік 2017 - як зустрічати, що одягнути, що подарувати
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До нас невпинно наближається новий 2017 рік Червоного Вогненного Півня. Святковий новорічний вечір кожен з нас буде намагатися провести якомога веселіше і радісніше, адже як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Але як правильно зустріти Вогняного Півня, щоб прийдешній рік приніс тільки щастя, удачу і гармонію? На це питання ми і постараємося відповісти.
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Пінчук пропонує пристати на умови Путіна
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Бізнесмен Віктор Пінчук пропонує Україні прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, провести вибори на окупованому Донбасі до звільнення його територій, тощо.
Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки" в газеті The Wall Street Journal.
На його думку, Україна має зробити болючий вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру.
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Як поведуть себе євро і долар у 2017 році
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Трамп і Brexit будуть впливати на світові фінансові ринки
| Віталій Хворостяний, Олена Романюк
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Обрання Дональда Трампа президентом США і його обіцянки підсилити американський виробничий сектор, багаторазове оновлення історичних максимумів американським ринком акцій та зростання процентних ставок у США, "чорні лебеді" у вигляді Brexit і нагнітання чуток навколо можливого розпаду Європейського Союзу, девальвація китайського юаня – ось деякі з найважливіших подій, що вплинули на світові фінансові ринки і валюти в 2016 році.
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Фізик підрахував сніжинки
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Фізик Джон Нельсон з Університету штату Арізона (США) оцінив кількість можливих типів сніжинок, які можуть існувати на планеті. Присвячену цьому докладну статтю видання Popular Mechanics випустить у січні.
Можлива кількість різних сніжинок, що існують у природі, за Нельсоном, визначається числом з 768 нулями. Вчений вважає, що виявити дві ідентичні сніжинки практично неможливо.
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Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів
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Щахістка захистила титул чемпіонки світу з бліцу
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Українка Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів, що триває у Досі (Катар).
Після перемоги у швидких шахах (рапід) Анна тріумфувала і у змаганнях з бліцу.
Після перших п’яти турів, здавалося, що українські шахові надії виглядають досить примарними – 2,5 очка Музичук проти 5-ти, а після наступного туру – 6 очок у лідируючої Д.Харіки (Індія).
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Бідна мешканка Індії помилково отримала мільярд рупій
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Мешканка індійського міста Мератх попросила прем'єр-міністра Нарендру Моді дати пораду, що робити з мільярдом рупій (близько 900 мільйонів рублів), помилково опинилися на її банківському рахунку. Про це повідомляє видання The Financial Express.
Шитал Ядав (Sheetal Yadav) працює на фабриці в пакувальному відділі і отримує п'ять тисяч рупій на місяць.
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