Перша сторінка » 2016-й в Україні: оптимізму майже не залишилось Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП Рік, що завершується, за традицією став багатим на події для України та її мешканців. Однак, здебільшого це історії зі знаком «-». 2016-й став черговим роком розчарувань і нереалізованих можливостей вітчизняною владною верхівкою. Тепер, наприкінці року дерев’яної Кози за східним гороскопом, стало очевидним, що більшість планів, побажань і обіцянок президента, уряду, парламентської коаліції так і залишились на стадії заготовок із дерева. Детальніше>>

Погляд » Спонтанна Мавпа. Підсумки року, що минає Євген МАГДА Високосний 2016 рік приніс Україні чимало сюрпризів та резонансних подій, багато з яких стали визначальними для політичного життя країни, яка переживає глибоку кризу і продовжує боротися за свою незалежність. Про головні з них — у нашому огляді.



Ювілей року — 25-річчя Незалежності.



Перший великий ювілей нашої незалежності пройшов під знаком військового параду як головної події. Детальніше>>

Поступ у Львові » Львів і Львівщина: новорічно-різдвяний дайджест 69 освітян Львова отримали премії з міського бюджету – по 25 тис. грн кожен. Це переможці конкурсу «Успішний педагог», який вже другий рік поспіль проходить у нашому місті. Та якщо минулого року нагороджували лише вчителів, то цьогоріч також і вихователів садочків та керівників позашкільних гуртків.



«Ясно, що такі нагороди спонукають до кращої праці, до вдосконалення себе. В школі працюю вже 27 років. Детальніше>>

Поступ з краю » "1+1" = 0? Телеканал 1+1 заявляє, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.



Про це йдеться в заяві на сайті телеканалу, адресованій президенту Петру Порошенкові, голові ВР Андрію Парубію і прем'єру Володимиру Гройсману з проханням не допустити того, щоб канал позбавили ліцензії. Детальніше>>

Поступ у світі » Американські сенатори анонсували розширення санкцій проти Росії Низка сенаторів від Демократичної і Республіканської партій США пообіцяли розширити санкції проти Росії в січні 2017 року втручання у виборчу систему Сполучених Штатів і конфлікти в Сирії і на Україні. Про це повідомляє видання The Hill.



«Виконавча влада вжила заходів, але вкрай важливо, щоб законодавча гілка влади перейняла естафету і продовжила рухатися вперед. Детальніше>>

Новорічний Поступ » Новий рік 2017 - як зустрічати, що одягнути, що подарувати До нас невпинно наближається новий 2017 рік Червоного Вогненного Півня. Святковий новорічний вечір кожен з нас буде намагатися провести якомога веселіше і радісніше, адже як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Але як правильно зустріти Вогняного Півня, щоб прийдешній рік приніс тільки щастя, удачу і гармонію? На це питання ми і постараємося відповісти. Детальніше>>

Тема Поступу » Пінчук пропонує пристати на умови Путіна Бізнесмен Віктор Пінчук пропонує Україні прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, провести вибори на окупованому Донбасі до звільнення його територій, тощо.



Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки" в газеті The Wall Street Journal.



На його думку, Україна має зробити болючий вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Детальніше>>

Економіка у Поступі » Як поведуть себе євро і долар у 2017 році Трамп і Brexit будуть впливати на світові фінансові ринки Віталій Хворостяний, Олена Романюк Обрання Дональда Трампа президентом США і його обіцянки підсилити американський виробничий сектор, багаторазове оновлення історичних максимумів американським ринком акцій та зростання процентних ставок у США, "чорні лебеді" у вигляді Brexit і нагнітання чуток навколо можливого розпаду Європейського Союзу, девальвація китайського юаня – ось деякі з найважливіших подій, що вплинули на світові фінансові ринки і валюти в 2016 році. Детальніше>>

Калейдоскоп Поступу » Фізик підрахував сніжинки Фізик Джон Нельсон з Університету штату Арізона (США) оцінив кількість можливих типів сніжинок, які можуть існувати на планеті. Присвячену цьому докладну статтю видання Popular Mechanics випустить у січні.



Можлива кількість різних сніжинок, що існують у природі, за Нельсоном, визначається числом з 768 нулями. Вчений вважає, що виявити дві ідентичні сніжинки практично неможливо. Детальніше>>

Спорт-Поступ » Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів Щахістка захистила титул чемпіонки світу з бліцу Українка Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів, що триває у Досі (Катар).



Після перемоги у швидких шахах (рапід) Анна тріумфувала і у змаганнях з бліцу.



Після перших п’яти турів, здавалося, що українські шахові надії виглядають досить примарними – 2,5 очка Музичук проти 5-ти, а після наступного туру – 6 очок у лідируючої Д.Харіки (Індія). Детальніше>>

Пост-Factum » Бідна мешканка Індії помилково отримала мільярд рупій Мешканка індійського міста Мератх попросила прем'єр-міністра Нарендру Моді дати пораду, що робити з мільярдом рупій (близько 900 мільйонів рублів), помилково опинилися на її банківському рахунку. Про це повідомляє видання The Financial Express.



Шитал Ядав (Sheetal Yadav) працює на фабриці в пакувальному відділі і отримує п'ять тисяч рупій на місяць. Детальніше>>