69 освітян Львова отримали премії з міського бюджету – по 25 тис. грн кожен. Це переможці конкурсу «Успішний педагог», який вже другий рік поспіль проходить у нашому місті. Та якщо минулого року нагороджували лише вчителів, то цьогоріч також і вихователів садочків та керівників позашкільних гуртків.



«Ясно, що такі нагороди спонукають до кращої праці, до вдосконалення себе. В школі працюю вже 27 років.