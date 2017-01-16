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Кінорецензії - цікаві новини, статті, огляди та репортажі зі світу кіно
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Карти, гроші, два стволи
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| Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП
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Один із фундаторів урядової коаліції в Україні – партія «Народний фронт» – в останні кілька місяців прямо чи дотично фігурує в багатьох скандалах, пов’язаних зі зброєю. Лише за два тижні 2017 року з’явились два нові епізоди – стрілянина народного депутата Сергія Пашинського та розслідування «Українською правдою» нагороджень чиновників вогнепальною зброєю, на які дуже щедрий міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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|Читайте також
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Французькі вибори для України: від прохолодних відносин — до складніших
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Експерти розповіли, чому для України не відіграє великої ролі, хто переможе на президентських виборах у Франції — Фійон чи Ле Пен.
| Надія Майна
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Передвиборна гонка у Франції набирає обертів. Французи будуть обирати президента у два тури — 23 квітня і 7 травня 2017 року. На даний момент визначилися два лідери президентських перегонів: екс-прем'єр Франсуа Фійон і лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен.
Згідно з опитуванням Ipsos, який проводився ще у листопаді 2016 року, президентські рейтинги очолювала лідер ультраправих Марін Ле Пен.
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Плюндрування пам'ятника загиблим полякам: чергова спроба внести розбрат в українсько-польські взаємини
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Учора стало відомо, що на Львівщині невідомі вандали пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у с. Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині.
Пам’ятний знак, на якому були викарбувані прізвища загиблих у роки війни, знищили цієї ночі, розповів перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець. За його словами, зараз на місце виїхала слідчо-оперативна група, представники СБУ та районної влади.
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«План Пінчука» для України: між мріями та реальністю
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| Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП
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Напередодні Нового року впливове американське видання The Wall Street Journal опублікувало статтю українського олігарха Віктора Пінчука «Україна повинна піти на болісні компроміси заради миру з Росією». Гнівна реакція на неї окремих вітчизняних політиків та експертів, початок цькування дніпропетровського бізнесмена як агента Росії дозволяють припустити, що далеко не всі прочитали матеріал в американській газеті повністю.
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ЗМІ опублікували інформацію про тривалі зв'язки Трампа з Росією
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Влада Росії протягом п'яти років надавали підтримку Дональду Трампу і зібрали на нього великий компромат. Такі твердження містяться у звітах колишнього агента британської розвідки, які, за інформацією CNN, лягли в основу доповіді спецслужб США про втручання РФ в американські вибори.
Звіти колишнього агента, що датуються 2015-2016 роками, оприлюднив американський ресурс BuzzFeed.
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Кримінальне чтиво. Зникнення стародруків у Львові: злочин, піар і резонанс
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У розпал новорічно-різдвяних свят у Львові спалахнув великий скандал: з Львівської галереї мистецтв пропало 95 стародруків. Директор галереї Тарас Возняк повідомив про це поліцію, Генпрокуратуру, Мінкульт та пресу.
Очевидно, що справа набуватиме розголосу і хотілося б сподіватись, що і музейники, і поліція докладуть усіх можливих зусиль для повернення книжок.
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Український постколоніальний синдром
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| Ярослав ПРИХОДЬКО, для ПОСТУПУ
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Комплекс меншовартості безумовно є одним із атрибутів української свідомості. Українці схильні багато плакати або навпаки доводити всьому світу свою винятковість. Своєрідна замкнутість горизонту українського мислення сформувалась на протязі віків. Цьому сприяли культурні і історичні чинники.
Доволі довгий час українська державність була похована після невдалих спроб національно-визвольної боротьби.
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Газ для Європи: хто блефує - "Нафтогаз" або "Газпром"
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Україна проходить останній тест на надійність диверсифікації поставок природного газу
| Антоніна Бажан
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Зрив транзиту російського газу по українській території може виникнути лише за умови, що сильні морози в Україні протримаються, як мінімум, три-чотири тижні. Тільки тоді з наших підземних сховищ (ПСГ) може бути відібрано занадто багато блакитного палива, що поставить під загрозу постачання російського газу в Європу. Якщо ж холодb в країні закінчаться швидко, то компанія цілком може уникнути вже традиційного скандалу з "несанкціонованим" відбором газу.
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Лазер-Бьюті у Львові: професійне видалення зайвого волосся
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| Ольга ДАХНО, ПОСТУП
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Про ніжну гладеньку шкіру мріють усі без винятку представниці прекрасної статі. Здійснити мрію допоможе лазерна епіляція волосся – послуга, яку усім бажаючим пропонує салон Лазер-Бьюті, що у Львові. Спеціалісти салону запевняють, що ця технологія здатна забезпечити очікуваний ефект на декілька місяців.
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УПЛ. Підсумки. Символічна збірна першої частини сезону
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Вибір виконавців зроблено з урахуванням віртуального "розташування" футболістів на полі за тактичною побудовою 4-4-2
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Після того, як український футбол на тривалий, як для нетерплячого вболівальника, період, взяв паузу до лютого, саме час визначити кращих з кращих.
Вашій увазі – погляд Чемпіона на варіанти підсилення складу не тільки для кращих клубів країни, а й для провідних колективів інших європейських першостей.
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Обжерливість після пиятики отримала наукове пояснення
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Британські вчені знайшли причину різкого посилення апетиту, аж до обжерливості, після тривалого вживання алкоголю (пиятики). Присвячене цього дослідження опубліковане в журналі Nature Communications.
В проведеному тестуванні, отримали назву «алкогольні вихідні», мишам протягом трьох днів давалися порції, еквівалентні 18 стандартним одиницям алкоголю
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