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  Цитата Поступу
Люди чомусь сумують, що після смерті їх не буде. Але чому ж вони не страждають, що їх не було до народження?
Станіслав ЛЕМ
 
11 січня 2017 р.
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Львів
  16:38 16-01-2017 -   На Богоявлення на площі Ринок відбудеться загальноміське освячення води  
  16:9 16-01-2017 -   На Львівщині за два тижні отримали травми десятки лижників  
  15:12 16-01-2017 -   Для утилізації новорічних ялинок у Львові облаштують спеціальні місця збору  
  14:17 16-01-2017 -   У Львові пошкоджено п’ять нових трамваїв «Електрон»  
  14:13 16-01-2017 -   У Львові визначились кращі стрибуни у висоту  
Україна
  16:41 16-01-2017 -   У Харкові викрали жінку і вимагали викуп  
  16:7 16-01-2017 -   Україна подає позов до суду Гааги проти Росії  
  15:17 16-01-2017 -   У Києві закидали коктейлями Молотова храм УПЦ МП  
  14:20 16-01-2017 -   У Мінсоцполітики запропонували зменшення страхового стажу у межах пенсійної реформи  
  14:15 16-01-2017 -   Нацрада розбереться з Битвою екстрасенсів на СТБ  
Світ
  16:42 16-01-2017 -   У Киргизії допустили знесення селища, на яке впав Боїнг  
  15:16 16-01-2017 -   Названо найбільш депресивний день року  
  15:14 16-01-2017 -   В Німеччині чиновника звільнили через роботу у штазі  
  12:55 16-01-2017 -   Інавгурація Трампа. Бойкот оголосили 22 демократи  
  11:21 16-01-2017 -   В Іспанії запустили нову кампанію за незалежність Каталонії  

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Кінорецензії - цікаві новини, статті, огляди та репортажі зі світу кіно





 

Перша сторінка  » 
Карти, гроші, два стволи
Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП
 
Один із фундаторів урядової коаліції в Україні – партія «Народний фронт» – в останні кілька місяців прямо чи дотично фігурує в багатьох скандалах, пов’язаних зі зброєю. Лише за два тижні 2017 року з’явились два нові епізоди – стрілянина народного депутата Сергія Пашинського та розслідування «Українською правдою» нагороджень чиновників вогнепальною зброєю, на які дуже щедрий міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
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   »  Списки Савченко як елемент гібридної війни Путіна проти України
Погляд  » 
Французькі вибори для України: від прохолодних відносин — до складніших
Експерти розповіли, чому для України не відіграє великої ролі, хто переможе на президентських виборах у Франції — Фійон чи Ле Пен.
Надія Майна
 
Передвиборна гонка у Франції набирає обертів. Французи будуть обирати президента у два тури — 23 квітня і 7 травня 2017 року. На даний момент визначилися два лідери президентських перегонів: екс-прем'єр Франсуа Фійон і лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Згідно з опитуванням Ipsos, який проводився ще у листопаді 2016 року, президентські рейтинги очолювала лідер ультраправих Марін Ле Пен.
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Поступ у Львові  » 
Плюндрування пам'ятника загиблим полякам: чергова спроба внести розбрат в українсько-польські взаємини
 
Учора стало відомо, що на Львівщині невідомі вандали пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у с. Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині.



Пам’ятний знак, на якому були викарбувані прізвища загиблих у роки війни, знищили цієї ночі, розповів перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець. За його словами, зараз на місце виїхала слідчо-оперативна група, представники СБУ та районної влади.
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Поступ з краю  » 
«План Пінчука» для України: між мріями та реальністю
Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП
 
Напередодні Нового року впливове американське видання The Wall Street Journal опублікувало статтю українського олігарха Віктора Пінчука «Україна повинна піти на болісні компроміси заради миру з Росією». Гнівна реакція на неї окремих вітчизняних політиків та експертів, початок цькування дніпропетровського бізнесмена як агента Росії дозволяють припустити, що далеко не всі прочитали матеріал в американській газеті повністю.
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Поступ у світі  » 
ЗМІ опублікували інформацію про тривалі зв'язки Трампа з Росією
 
Влада Росії протягом п'яти років надавали підтримку Дональду Трампу і зібрали на нього великий компромат. Такі твердження містяться у звітах колишнього агента британської розвідки, які, за інформацією CNN, лягли в основу доповіді спецслужб США про втручання РФ в американські вибори.

Звіти колишнього агента, що датуються 2015-2016 роками, оприлюднив американський ресурс BuzzFeed.
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Скандал у Поступі  » 
Кримінальне чтиво. Зникнення стародруків у Львові: злочин, піар і резонанс
 
У розпал новорічно-різдвяних свят у Львові спалахнув великий скандал: з Львівської галереї мистецтв пропало 95 стародруків. Директор галереї Тарас Возняк повідомив про це поліцію, Генпрокуратуру, Мінкульт та пресу.

Очевидно, що справа набуватиме розголосу і хотілося б сподіватись, що і музейники, і поліція докладуть усіх можливих зусиль для повернення книжок.
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Точка зору  » 
Український постколоніальний синдром
Ярослав ПРИХОДЬКО, для ПОСТУПУ
 
Комплекс меншовартості безумовно є одним із атрибутів української свідомості. Українці схильні багато плакати або навпаки доводити всьому світу свою винятковість. Своєрідна замкнутість горизонту українського мислення сформувалась на протязі віків. Цьому сприяли культурні і історичні чинники.

Доволі довгий час українська державність була похована після невдалих спроб національно-визвольної боротьби.
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   »  Ланцюгова реакція після Брекзиту: міф чи реальність
Економіка у Поступі  » 
Газ для Європи: хто блефує - "Нафтогаз" або "Газпром"
Україна проходить останній тест на надійність диверсифікації поставок природного газу
Антоніна Бажан
 
Зрив транзиту російського газу по українській території може виникнути лише за умови, що сильні морози в Україні протримаються, як мінімум, три-чотири тижні. Тільки тоді з наших підземних сховищ (ПСГ) може бути відібрано занадто багато блакитного палива, що поставить під загрозу постачання російського газу в Європу. Якщо ж холодb в країні закінчаться швидко, то компанія цілком може уникнути вже традиційного скандалу з "несанкціонованим" відбором газу.
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Калейдоскоп Поступу  » 
Лазер-Бьюті у Львові: професійне видалення зайвого волосся
Ольга ДАХНО, ПОСТУП
 
Про ніжну гладеньку шкіру мріють усі без винятку представниці прекрасної статі. Здійснити мрію допоможе лазерна епіляція волосся – послуга, яку усім бажаючим пропонує салон Лазер-Бьюті, що у Львові. Спеціалісти салону запевняють, що ця технологія здатна забезпечити очікуваний ефект на декілька місяців.
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  Читайте також
   »  Входные двери производства «First group»: качественная продукция на любой вкус
Спорт-Поступ  » 
УПЛ. Підсумки. Символічна збірна першої частини сезону
Вибір виконавців зроблено з урахуванням віртуального "розташування" футболістів на полі за тактичною побудовою 4-4-2
 
Після того, як український футбол на тривалий, як для нетерплячого вболівальника, період, взяв паузу до лютого, саме час визначити кращих з кращих.

Вашій увазі – погляд Чемпіона на варіанти підсилення складу не тільки для кращих клубів країни, а й для провідних колективів інших європейських першостей.
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Пост-Factum  » 
Обжерливість після пиятики отримала наукове пояснення
 
Британські вчені знайшли причину різкого посилення апетиту, аж до обжерливості, після тривалого вживання алкоголю (пиятики). Присвячене цього дослідження опубліковане в журналі Nature Communications.

В проведеному тестуванні, отримали назву «алкогольні вихідні», мишам протягом трьох днів давалися порції, еквівалентні 18 стандартним одиницям алкоголю
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Зміст Поступу
Перша сторінка
  ·  Карти, гроші, два стволи 
  ·  Списки Савченко як елемент гібридної війни Путіна проти України 
Погляд
  ·  Французькі вибори для України: від прохолодних відносин — до складніших 
Поступ у Львові
  ·  Плюндрування пам'ятника загиблим полякам: чергова спроба внести розбрат в українсько-польські взаємини 
Поступ з краю
  ·  «План Пінчука» для України: між мріями та реальністю 
Поступ у світі
  ·  ЗМІ опублікували інформацію про тривалі зв'язки Трампа з Росією 
Скандал у Поступі
  ·  Кримінальне чтиво. Зникнення стародруків у Львові: злочин, піар і резонанс 
Точка зору
  ·  Український постколоніальний синдром 
  ·  Ланцюгова реакція після Брекзиту: міф чи реальність 
Економіка у Поступі
  ·  Газ для Європи: хто блефує - "Нафтогаз" або "Газпром" 
Калейдоскоп Поступу
  ·  Лазер-Бьюті у Львові: професійне видалення зайвого волосся 
  ·  Входные двери производства «First group»: качественная продукция на любой вкус 
Спорт-Поступ
  ·  УПЛ. Підсумки. Символічна збірна першої частини сезону 
Пост-Factum
  ·  Обжерливість після пиятики отримала наукове пояснення 
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