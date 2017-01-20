Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос прогнозує, що суд винесе вирок колишньому президентові Вікторові Януковичу до квітня поточного року. Про це він повідомив у інтерв'ю "5 каналу".



"До кінця січня обвинувальний акт буде в суді. З огляду на обсяг доказів, які ми будемо надавати, і кількість заявлених свідків, я думаю, що за 2 місяці ми вийдемо на вирок суду першої інстанції", - заявив Матіос.