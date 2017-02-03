Перша сторінка » Дебальцевський синдром Путіна Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП Протягом останніх кількох днів неймовірно загострилася ситуація на Сході країни, в районі бойових дій. Вранці 29 січня бойовики розпочали штурм Авдіївської промзони – опорного пункту українських військ у місті. І якщо до обстрілів зі стрілецької зброї та мінометів вояки Збройних сил давно звикли, то активне застосування в останні дні систем залпового вогню «Град» свідчить про серйозність намірів угруповання «ДНР» та їхніх московських кураторів захопити Авдіївку. Детальніше>>

Погляд » Берлін і Авдіївка: політика навмисного вбивства Якщо сьогодні укладуть "угоду" за рахунок українців, то завтра — за рахунок всіх інших. Віталій Портніков Президенту України Петру Порошенку довелося перервати свій візит до Німеччини через загострення ситуації навколо Авдіївки. Звичайно ж, поїздка Порошенка до Берліна і нове загострення — це зовсім не збіг. Це — черговий "сигнал" окупанта, Володимира Путіна.



Путін не може не помічати, що в останні тижні європейські лідери куди більш впевнено і жорстко підтримують Україну, ніж це було до вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів. Детальніше>>

Поступ у Львові » Відлуння війни на Донбасі у Львові: меморіальні таблиці і заборона розважальних заходів Десятьом загиблим учасникам антитерористичної операції на фасадах львівських шкіл встановлять меморіальні таблиці. Відповідне рішення під час засідання 31 січня ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.



Згідно з рішення, меморіальні таблиці встановлять дев’ятьом бійцям зі Львова, які загинули в зоні АТО: Олександрові Дерешу на фасаді школи №30, Юрію Думанському, Михайлу Кварцяни та Вадиму Сагайдачному на фасаді школи №51 Детальніше>>

Поступ з краю » Омелян і Балчун:або я або він Конфлікт між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і главою "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном завершиться приходом або нового міністра, або нового голови "Укрзалізниці".



Про це сказав міністр інфтраструктури Володимир Омелян на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), передає Інтерфакс-Україна. Детальніше>>

Поступ у світі » Колишній генсек ООН Пан Гі Мун вийшов з президентської гонки в Південній Кореї Колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун заявив, що виходить з президентської гонки в Південній Кореї. Про це повідомляє агентство «Енхап».



«Я відмовляюся від свого чистого наміру досягти змін у корейській політиці під моїм керівництвом і об'єднати країну», — заявив він в парламенті країни. Детальніше>>

Тема Поступу » Перерваний візит: про що Порошенко домовився у Берліні? Порошенко отримав від Меркель запевнення в готовності підтримувати процес реформування України і високі оцінки за вже досягнуті результати. Наталія Гейчук Ситуація на Донбасі стала головною темою візиту Порошенка до Німеччини, який був скорочений через обстріли бойовиками Авдіївки. Загостренням на сході України з Кремля знову красномовно нагадали, що про Мінські угоди готові лише говорити, та й то виключно в контексті невиконання їх Києвом.



Під час зустрічі з Ангелою Меркель Петро Порошенко акцентував на необхідності знайти можливість змусити Росію дотримуватися Мінські домовленості Детальніше>>

Точка зору » Декларативна «українізація» Ярослав ПРИХОДЬКО, для ПОСТУПУ Зовсім нещодавно міжфракційна група депутатів зареєструвала проект закону «Про державну мову». Внесення закону викликало бурне обговорення в середині українського суспільства. Питання мови приспане з 1991 року знову актуалізується, займаючи перші сходинки, посеред гарячих тем українських ЗМІ. Різні експерти відстоюють дві протилежні позиції стосовно мовного питання, підтримуючи ініціативу депутатів, або наголошуючи на створені «поліцейської держави». Детальніше>>

Війна у Поступі » Генерал ''Сутінок'' розповів про передсмертній агонії бойовиків під Авдіївка Загострення бойових дій у районі Авдіївки Донецької області є агонією бойовиків, які намагаються виправити своє становище. Про це начальник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, Герой України, генерал-майор Ігор Гордійчук (позивний "Сутінок") розповів в інтерв'ю газеті "Новое время".



"Це їхня агонія. Дай Боже, щоб остання передсмертна агонія", — сказав Гордійчук. Детальніше>>

Калейдоскоп Поступу » Названі терміни падіння Місяця на Землю Планетолог Джейсон Барнс з Університету Айдахо (США) спрогнозував терміни можливого зіткнення Місяця і Землі. Про це науковець розповів в бесіді з колумністом Forbes Брюсом Дормини.



Експерт вважає, що супутник і планета можуть зіткнутися через 65 мільярдів років. Прогноз Барнса справедливий у випадку, якщо до цього часу систему Земля — Місяць не поглине Сонце. Детальніше>>

Спорт-Поступ » Караваєв, як зірка, Кравець, як вбивця Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Туреччини та Іспанії. Ми продовжуємо стежити за виступами українських футболістів, які грають у європейських чемпіонатах. Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Туреччини та Іспанії.



Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.



Команда орендованого у київського Динамо нападника Артема Кравця, а мова про клуб вищого дивізіону чемпіонату Іспанії Гранаду, виграти знову не змогла. Детальніше>>

Пост-Factum » Саудівський принц посадив 80 соколів у салон пасажирського літака Користувач Reddit з ніком lensoo опублікував фотографію, на якій зображені десятки соколів, які подорожують у салоні звичайного пасажирського літака. Про це повідомляє видання Mashable.



Знімок зробив командир екіпажу літака. Автор поста стверджує, що авіаквитки для 80 мисливських птахів купив саудівський принц. Детальніше>>

