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Памятники КиеваОни интересны туристам и жителям города не только как памятки истории, но и как оригинальные вехи культуры. В Киеве множество памятников литературным героям, знаменитым актерам, удивительные Памятники Киева животным и героям любимых мультфильмов. Можно бесконечно перечислять Памятники Киева, по которым узнают Киев во всем мире.
Із часу втечі колишнього президента Віктора Януковича та інтервенції російських військ на територію України минуло вже майже три роки, проте лише раз українські слідчі спромоглися висунути йому обвинувачення в державній зраді. Цьому передувало відразу кілька судових засідань, де, вочевидь, із санкції нинішньої влади почергово було ухвалено кілька важливих рішень.
Підсумки тижня. Інфраструктурний конфлікт,блокада від "Самопомочі" і класові вороги Гройсмана
Євген МАГДА
Українська політика навіть під час парламентських канікул живе інтенсивним життям. Правда, перші скрипки грають сьогодні глава держави та члени уряду, графік роботи яких не передбачає тривалого зимового відпочинку. Петро Порошенко, приміром, в Естонії і Фінляндії підкреслював необхідність збереження санкцій проти Росії, готовність України не тільки відбивати військову агресію у разі потреби
27 січня Володимир Гройсман приїхав до Львова, щоб обговорити проблему з вивезенням сміття
Львову передали землену ділянку у Яворівському районі, площею 12,5 га, для облаштування нового полігону для складування твердих побутових відходів. Відповідне рішення було прийняти у п’ятницю, 27 січня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій ЛОДА.
Мер Львова Андрій Садовий звернувсь до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, який приїхав на засідання комісії
Трамп: перший вихід на арену світової політики. Телефонний
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив у Twitter прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.
За його словами, перед цим Трамп провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка тривала 45 хвилин.
Судячи з фото, в Овальному кабінеті під час розмови з Путіним перебували також віце-президент Майк Пенс, начальник апарату Білого дому Райнс Прібус, радник президента з нацбезпеки Майкл Флінн і радник зі стратегічних питань Стівен Беннон.
Фанати Євробачення не готові платити 300-400 євро за ніч у готелі Києва
Алевтина Зайцева
За час проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017 Київ розраховує прийняти не менше 20 тисяч іноземних гостей, що не може не надихати місцевий бізнес і, в першу чергу, столичні готелі. Останні розраховують на повну заповнюваність і вже планують підвищити ціни на проживання на період проведення конкурсу в середньому на 20-40%.
Українці в Польщі: економія на всьому і ліжко позмінно
Польща планує низку заходів щодо ще більшого залучення робітників з України
Олена Романюк
Минулого тижня міністр сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Ельжбета Рафальська заявила, що в Польщі не вистачає робочих рук, тому в країні будуть здійснюватися заходи по залученню робітників зі сходу Європи, зокрема з України. Вона зазначила, що в міністерстві розвитку зараз йде робота над пропозиціями для іммігрантів зі сходу стосовно приїзду на роботу і проживання в РП.
Нереально чіткі пацани. Ніж нинішні реформатори відрізняються від "папєрєдніків"
Дмитро Фіонік
Головна чеснота української влади — сміливість, що доходить часом до нерозсудливості. Особливо яскраво це проявляється в економічних рішеннях. Наш політичний клас чудово пам'ятає, що передвісником Революції гідності був Податковий майдан. Пам'ятає, але продовжує ту політику, яку ще з часів президентства Леоніда Кучми українці охрестили "азаровщиною".