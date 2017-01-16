Зрив транзиту російського газу по українській території може виникнути лише за умови, що сильні морози в Україні протримаються, як мінімум, три-чотири тижні. Тільки тоді з наших підземних сховищ (ПСГ) може бути відібрано занадто багато блакитного палива, що поставить під загрозу постачання російського газу в Європу. Якщо ж холодb в країні закінчаться швидко, то компанія цілком може уникнути вже традиційного скандалу з "несанкціонованим" відбором газу.