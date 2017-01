Перша сторінка » Кінець (дво)мовного консенсусу? Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП Минулого тижня група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала проект закону «Про державну мову». Його обговорення вже обіцяє стати гарячим, градус дискусії постійно підвищуватиметься, а можливе прийняття закону буде революційним і навіть доленосним кроком для усієї країни. Мовне питання, яким час від часу гралися політтехнологи під час виборчих кампаній (відомі мантри про тотальну «українізацію», утиски російськомовних), тепер дійсно може обернутись у загальносуспільну дискусію з непрогнозованими наслідками. Детальніше>>

Погляд » Вибори як зброя: що замислив Путін? Євген Магда На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Байден висловив упевненість, що Росія спробує вплинути на вибори в Європі. На зборах в німецькому місті Кобленці лідери європейських правих партій пообіцяли вустами Герта Вілдерса Європі "патріотичну весну", шанси на яку досить високі.



Впевненість віце-президент США Джо Байдена базується на результатах, отриманих американським розвідувальним співтовариством Детальніше>>

Поступ у Львові » Історія львівського сміття: епопея триває 23 січня робочий візит міського голови Львова Андрія Садового на Грибовицьке сміттєзвалище перервали через спротив людей. Як тільки мер прибув до Грибович, група селян одразу ж вороже сприйняла його появу. Відтак запланований там брифінг провести не вдалось. Його перенесли до міськради.



За словами Андрія Садового, обласна та державна комісії ТЕБ і НС так і не відповіли на прохання міста про допомогу у вирішенні сміттєвої проблеми. Детальніше>>

Поступ з краю » Порошенко у Фінляндії говорив про російську агресію і голодомор Президент України закликав президента Фінляндії тиснути на Росію в питанні звільнення затриманих українців, а також не підтримувати російський проект трансбалтійського газопроводу "Північний потік-2". Про це Петро Порошенко заявив на спільній із колегою Саулі Нііністьо прес-конференції у Хельсінкі.



Порошенко відзначив, що це перший за 11 років офіційний візит президента України у Хельсінкі, хоча в нього особисто це вже 11 зустріч із президентом Фінляндії. Детальніше>>

Поступ у світі » Верховний суд Великобританії позбавив Мей права самостійно почати Brexit Верховний суд Великобританії зобов'язав прем'єр-міністра Сполученого Королівства Терезу Мей отримати схвалення парламенту країни перед початком Brexit. Про це повідомляє Reuters.



Це рішення прийнято вісьмома голосами проти трьох. «Верховний суд вирішив, що уряд не може ввести в дію статтю 50 без дозволу парламенту», — йдеться в офіційній заяві. Детальніше>>

Тема Поступу » Заручники електорату: політики будуть гальмувати виконання вимог МВФ Олена Романюк Нові пункти в меморандумі про співпрацю, які оновлюють Україна і Міжнародний валютний фонд, не перестають хвилювати громадськість. Ще б, адже деякі з пунктів, у разі їх реалізації, не тільки істотно змінять життя українців, але й поставлять під удар політичні сили, що у світлі майбутніх виборів їм аж ніяк не на руку.



Як відомо, нові вимоги МВФ Україні потрібно буде виконати для отримання майбутніх траншів. Детальніше>>

Точка зору » Румунські протести і українська хвороба тоталітаризму Ярослав ПРИХОДЬКО, для ПОСТУПУ У Румунії тривають масові протести викликані законом про амністію чиновників, які були затримані за відмивання грошей і зловживання владою. На думку протестантів, таким чином, новий уряд хоче звільнити корупціонерів, зокрема одного із лідерів правлячої соціал-демократичної партії – Лівіу Драгня. В протестах приймає участь велика кількість людей, а зовсім нещодавно до них приєднався президент. Детальніше>>

Економіка у Поступі » Сумнівний мораторій: бізнес можуть обкласти перевірками з приводу і без Павло Александров В Україні розгорається скандал, пов'язаний з обмеженнями на проведення перевірок суб'єктів господарювання. 1 січня в силу вступив закон "Про тимчасові особливості проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", згідно з яким протягом року контролюючі органи будуть обмежені у своїх діях (в першу чергу це стосується перевірок) щодо підприємців. Детальніше>>

Калейдоскоп Поступу » У США створили генетично модифікованих мурах-соціопатів Дослідники з Рокфеллерівського університету у США створили перших в світі генетично модифікованих мурах, які уникають своїх родичів. За допомогою них вони з'ясували, що комахи взаємодіють один з одним і формують колонії завдяки наявності в вусиках нюхових рецепторів. Результати роботи опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Детальніше>>

Читайте також » ТВ приставка расширит функциональные возможности домашнего телевизора Спорт-Поступ » Воскресіння Зозулі та новий успіх Маліновського. Огляд зарубіжної преси Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Іспанії та Бельгії. Іван МАЗЕПА Ми продовжуємо стежити за виступами українських футболістів, які грають у європейських чемпіонатах. Цього разу увагу вболівальників прикули наші гравці у першостях Іспанії та Бельгії.



Чемпіон і надалі не проходить повз виступи наших хлопців, і тримає руку на пульсі життя легіонерів, які представляють синьо-жовтий прапор – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців. Детальніше>>

Пост-Factum » У Великобританії вперше з'явилися заняття з фітнесу для нудистів У британському місті Саутгемптон відкрили заняття з фітнесу для людей, які воліють тренуватися оголеними. Про це повідомляє Daily Mail.



35-річна Хелен Сміт (Helen Smith) відкрила годинні заняття по круговому тренінгув для 10 ентузіастів у віці від 33 до 70 років. «Основна користь від занять голяка в тому, що ви точно бачите всі рухи тренера під час виконання вправ», — сказала вона. Детальніше>>