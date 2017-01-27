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29 січня 2017 р.
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Львів
  14:29 27-01-2017 -   Торік на Львівщині створили понад 2 тисячі додаткових місць для дошкільнят  
  14:24 27-01-2017 -   Ветерани спорту Львівщини стали одними з найкращих легкоатлетів країн СНД  
  14:22 27-01-2017 -   Буський район відмовився приймати сміття зі Львова  
  13:44 27-01-2017 -   В Червонограді поліцейські застрелили лисицю  
  13:37 27-01-2017 -   Дослідниця з Польщі розкаже про репресії проти мисткинь  
Україна
  14:27 27-01-2017 -   Українці отримають нові платіжки за газ  
  14:25 27-01-2017 -   Луценко анонсував початок суду над Януковичем  
  14:20 27-01-2017 -   До закінчення реєстрації на пробне ЗНО залишились лічені дні  
  14:17 27-01-2017 -   В Україні зростуть штрафи за браконьєрство  
  13:42 27-01-2017 -   На Тернопільщині засуджено молодиків, які побили учасника АТО  
Світ
  14:26 27-01-2017 -   Глава МЗС Німеччини пішов у відставку  
  14:19 27-01-2017 -   СБУ скасувала заборону на в'їзд в Україну меру Перемишля  
  13:32 27-01-2017 -   Депутат Держдуми Росії виступив з територіальними претензіями до Казахстану та України  
  12:16 27-01-2017 -   У Росії скасували кримінальну відповідальність за побої в сім’ї  
  10:4 27-01-2017 -   У Путіна назвали дату телефонного дзвінка Трампу  

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Кінорецензії - цікаві новини, статті, огляди та репортажі зі світу кіно





 

Перша сторінка  » 
Януковича таки покарають. Колись…
Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП
 
Із часу втечі колишнього президента Віктора Януковича та інтервенції російських військ на територію України минуло вже майже три роки, проте лише раз українські слідчі спромоглися висунути йому обвинувачення в державній зраді. Цьому передувало відразу кілька судових засідань, де, вочевидь, із санкції нинішньої влади почергово було ухвалено кілька важливих рішень.
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Погляд  » 
Підсумки тижня. Інфраструктурний конфлікт,блокада від "Самопомочі" і класові вороги Гройсмана
Євген МАГДА
 
Балчун і ОмелянУкраїнська політика навіть під час парламентських канікул живе інтенсивним життям. Правда, перші скрипки грають сьогодні глава держави та члени уряду, графік роботи яких не передбачає тривалого зимового відпочинку. Петро Порошенко, приміром, в Естонії і Фінляндії підкреслював необхідність збереження санкцій проти Росії, готовність України не тільки відбивати військову агресію у разі потреби
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Поступ у Львові  » 
Львівське сміття: Гройсман спішить на допомогу
27 січня Володимир Гройсман приїхав до Львова, щоб обговорити проблему з вивезенням сміття
 
Львову передали землену ділянку у Яворівському районі, площею 12,5 га, для облаштування нового полігону для складування твердих побутових відходів. Відповідне рішення було прийняти у п’ятницю, 27 січня, на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій ЛОДА.

Мер Львова Андрій Садовий звернувсь до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, який приїхав на засідання комісії
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Поступ з краю  » 
Трамп: перший вихід на арену світової політики. Телефонний
 
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив у Twitter прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

За його словами, перед цим Трамп провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка тривала 45 хвилин.

Судячи з фото, в Овальному кабінеті під час розмови з Путіним перебували також віце-президент Майк Пенс, начальник апарату Білого дому Райнс Прібус, радник президента з нацбезпеки Майкл Флінн і радник зі стратегічних питань Стівен Беннон.
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Поступ у світі  » 
Десятки турецьких військових з бази НАТО в Німеччині попросили політичного притулку
 
Близько 40 турецьких військовослужбовців з бази НАТО в Німеччині звернулися до німецької влади з проханням надати їм політичний притулок. Про це повідомляє Spiegel.

Дезертири заявляють, що залишили свої пости, оскільки потрапили під «зачистку» у себе на батьківщині після невдалого державного перевороту в липні минулого року.
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Тема Поступу  » 
Як київські готелі підвищать ціни до Євробачення
Фанати Євробачення не готові платити 300-400 євро за ніч у готелі Києва
Алевтина Зайцева
 
Балчун і ОмелянЗа час проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017 Київ розраховує прийняти не менше 20 тисяч іноземних гостей, що не може не надихати місцевий бізнес і, в першу чергу, столичні готелі. Останні розраховують на повну заповнюваність і вже планують підвищити ціни на проживання на період проведення конкурсу в середньому на 20-40%.
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Економіка у Поступі  » 
Українці в Польщі: економія на всьому і ліжко позмінно
Польща планує низку заходів щодо ще більшого залучення робітників з України
Олена Романюк
 
Минулого тижня міністр сім'ї, праці і соціальної політики Польщі Ельжбета Рафальська заявила, що в Польщі не вистачає робочих рук, тому в країні будуть здійснюватися заходи по залученню робітників зі сходу Європи, зокрема з України. Вона зазначила, що в міністерстві розвитку зараз йде робота над пропозиціями для іммігрантів зі сходу стосовно приїзду на роботу і проживання в РП.
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Калейдоскоп Поступу  » 
Кукурудза довела хом'яків до канібалізму
 
Велика кількість кукурудзи в раціоні хом'яків перетворює їх у канібалів, які пожирають своє потомство. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження вчених з Страсбурзького університету.

Мета цього дослідження полягала в тому, щоб зрозуміти, чому в Західній Європі вимирає звичайний хом'як (Cricetus Cricetus).
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Точка зору  » 
Нереально чіткі пацани. Ніж нинішні реформатори відрізняються від "папєрєдніків"
Дмитро Фіонік
 
Головна чеснота української влади — сміливість, що доходить часом до нерозсудливості. Особливо яскраво це проявляється в економічних рішеннях. Наш політичний клас чудово пам'ятає, що передвісником Революції гідності був Податковий майдан. Пам'ятає, але продовжує ту політику, яку ще з часів президентства Леоніда Кучми українці охрестили "азаровщиною".
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Спорт-Поступ  » 
14-річна українка Костюк виграла юніорський Australian Open
 
14-річна українська тенісистка Марта Костюк виграла одиночний титул юніорського турніру Australian Open-2017.

У фіналі Марта в напруженій боротьбі взяла гору над чемпіонкою юніорського Ролан Гаррос-2016 швейцаркою Ребекою Масаровою.

Всього за матч Костюк зробила 4 ейси і допустила 3 подвійні помилки.
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Пост-Factum  » 
Монгольська конторсіоністка, яка залізає у пляшку, виступила у Великобританії
 
Монгольська конторсіоністка, яка навчилася уміщатися в пляшці, приїхала на гастролі до Великобританії. Про це повідомляє видання Daily Record.

Виступ 22-річної гімнастки по імені Одка складався з двох частин. Спочатку дівчина склалася втричі і залізла у велику посудину з вузькою шийкою.
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Зміст Поступу
Перша сторінка
  ·  Януковича таки покарають. Колись… 
Погляд
  ·  Підсумки тижня. Інфраструктурний конфлікт,блокада від "Самопомочі" і класові вороги Гройсмана 
Поступ у Львові
  ·  Львівське сміття: Гройсман спішить на допомогу 
Поступ з краю
  ·  Трамп: перший вихід на арену світової політики. Телефонний 
Поступ у світі
  ·  Десятки турецьких військових з бази НАТО в Німеччині попросили політичного притулку 
Тема Поступу
  ·  Як київські готелі підвищать ціни до Євробачення 
Економіка у Поступі
  ·  Українці в Польщі: економія на всьому і ліжко позмінно 
Калейдоскоп Поступу
  ·  Кукурудза довела хом'яків до канібалізму 
Точка зору
  ·  Нереально чіткі пацани. Ніж нинішні реформатори відрізняються від "папєрєдніків" 
Спорт-Поступ
  ·  14-річна українка Костюк виграла юніорський Australian Open 
Пост-Factum
  ·  Монгольська конторсіоністка, яка залізає у пляшку, виступила у Великобританії 
Поступ 1999-2002 рр. у попередній версії
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