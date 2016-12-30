Вітаємо всіх з Новим роком!

Бажаємо, щоб у наступаючому році з нами сталося те диво, про яке ми всі мріємо.
Хоч у кожного воно своє, але воно обов'язково найнеобхідніше і найважливіше.
Щоб всі ми були живі й здорові, щоб займалися тим, що приносить нам задоволення.
Бажаємо досягати нових вершин і самореалізовуватися.
А ще хочемо побажати побільше радісних моментів, які перейдуть в приємні спогади.
Нехай Вогняний Півень стане для Вас символом бадьорості, оптимізму і удачі!

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  Цитата Поступу
 
31 грудня 2016 р.
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Львів
  17:37 30-12-2016 -   На Львівщині завершився чемпіонат України з біатлону  
  14:1 30-12-2016 -   У Стрийську районну лікарню придбали сучасне медичне обладнання  
  13:53 30-12-2016 -   1 січня на Львівщині відзначатимуть 108-му річницю від дня народження Степана Бандери  
  13:48 30-12-2016 -   Екологи планують створити новий заповідник для зубрів  
  13:39 30-12-2016 -   Внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано чоловіка  
Україна
  13:46 30-12-2016 -   Минулої доби у зоні АТО троє українських військових отримали поранення  
  13:7 30-12-2016 -   Оренда виставкового центру для Євробачення обійшлася у 35 млн  
  12:54 30-12-2016 -   У Хмельницькому патрульні застрелили чоловіка  
  12:53 30-12-2016 -   У Хмельницькому патрульні застрелили чоловіка  
  12:32 30-12-2016 -   Стипендії отримуватимуть не менше, ніж 40% студентів, - прем’єр  
Світ
  13:50 30-12-2016 -   Науковці створили пристрій, який розпізнає у людини 17 видів хвороб  
  13:43 30-12-2016 -   Археологи знайшли солеварню, якій 2000 років  
  13:11 30-12-2016 -   Серена Вільямс оголосила про свої заручини  
  12:58 30-12-2016 -   У Таїланді затонув човен з туристами  
  9:57 30-12-2016 -   Вигнаним із США російським дипломатам не вистачає квитків додому  

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Знайомства





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Кінорецензії - цікаві новини, статті, огляди та репортажі зі світу кіно





 

Перша сторінка  » 
2016-й в Україні: оптимізму майже не залишилось
Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП
 
Рік, що завершується, за традицією став багатим на події для України та її мешканців. Однак, здебільшого це історії зі знаком «-». 2016-й став черговим роком розчарувань і нереалізованих можливостей вітчизняною владною верхівкою. Тепер, наприкінці року дерев’яної Кози за східним гороскопом, стало очевидним, що більшість планів, побажань і обіцянок президента, уряду, парламентської коаліції так і залишились на стадії заготовок із дерева.
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Погляд  » 
Спонтанна Мавпа. Підсумки року, що минає
Євген МАГДА
 
Високосний 2016 рік приніс Україні чимало сюрпризів та резонансних подій, багато з яких стали визначальними для політичного життя країни, яка переживає глибоку кризу і продовжує боротися за свою незалежність. Про головні з них — у нашому огляді.

Ювілей року — 25-річчя Незалежності.

Перший великий ювілей нашої незалежності пройшов під знаком військового параду як головної події.
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Поступ у Львові  » 
Львів і Львівщина: новорічно-різдвяний дайджест
 
69 освітян Львова отримали премії з міського бюджету – по 25 тис. грн кожен. Це переможці конкурсу «Успішний педагог», який вже другий рік поспіль проходить у нашому місті. Та якщо минулого року нагороджували лише вчителів, то цьогоріч також і вихователів садочків та керівників позашкільних гуртків.

«Ясно, що такі нагороди спонукають до кращої праці, до вдосконалення себе. В школі працюю вже 27 років.
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Поступ з краю  » 
"1+1" = 0?
 
Телеканал 1+1 заявляє, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Про це йдеться в заяві на сайті телеканалу, адресованій президенту Петру Порошенкові, голові ВР Андрію Парубію і прем'єру Володимиру Гройсману з проханням не допустити того, щоб канал позбавили ліцензії.
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Поступ у світі  » 
Американські сенатори анонсували розширення санкцій проти Росії
 
Низка сенаторів від Демократичної і Республіканської партій США пообіцяли розширити санкції проти Росії в січні 2017 року втручання у виборчу систему Сполучених Штатів і конфлікти в Сирії і на Україні. Про це повідомляє видання The Hill.

«Виконавча влада вжила заходів, але вкрай важливо, щоб законодавча гілка влади перейняла естафету і продовжила рухатися вперед.
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Новорічний Поступ  » 
Новий рік 2017 - як зустрічати, що одягнути, що подарувати
 
До нас невпинно наближається новий 2017 рік Червоного Вогненного Півня. Святковий новорічний вечір кожен з нас буде намагатися провести якомога веселіше і радісніше, адже як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Але як правильно зустріти Вогняного Півня, щоб прийдешній рік приніс тільки щастя, удачу і гармонію? На це питання ми і постараємося відповісти.
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Тема Поступу  » 
Пінчук пропонує пристати на умови Путіна
 
Бізнесмен Віктор Пінчук пропонує Україні прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євроінтеграційного шляху, провести вибори на окупованому Донбасі до звільнення його територій, тощо.

Про це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки" в газеті The Wall Street Journal.

На його думку, Україна має зробити болючий вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру.
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Економіка у Поступі  » 
Як поведуть себе євро і долар у 2017 році
Трамп і Brexit будуть впливати на світові фінансові ринки
Віталій Хворостяний, Олена Романюк
 
Обрання Дональда Трампа президентом США і його обіцянки підсилити американський виробничий сектор, багаторазове оновлення історичних максимумів американським ринком акцій та зростання процентних ставок у США, "чорні лебеді" у вигляді Brexit і нагнітання чуток навколо можливого розпаду Європейського Союзу, девальвація китайського юаня – ось деякі з найважливіших подій, що вплинули на світові фінансові ринки і валюти в 2016 році.
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Калейдоскоп Поступу  » 
Фізик підрахував сніжинки
 
Фізик Джон Нельсон з Університету штату Арізона (США) оцінив кількість можливих типів сніжинок, які можуть існувати на планеті. Присвячену цьому докладну статтю видання Popular Mechanics випустить у січні.

Можлива кількість різних сніжинок, що існують у природі, за Нельсоном, визначається числом з 768 нулями. Вчений вважає, що виявити дві ідентичні сніжинки практично неможливо.
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Спорт-Поступ  » 
Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів
Щахістка захистила титул чемпіонки світу з бліцу
 
Українка Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів, що триває у Досі (Катар).

Після перемоги у швидких шахах (рапід) Анна тріумфувала і у змаганнях з бліцу.

Після перших п’яти турів, здавалося, що українські шахові надії виглядають досить примарними – 2,5 очка Музичук проти 5-ти, а після наступного туру – 6 очок у лідируючої Д.Харіки (Індія).
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Пост-Factum  » 
Бідна мешканка Індії помилково отримала мільярд рупій
 
Мешканка індійського міста Мератх попросила прем'єр-міністра Нарендру Моді дати пораду, що робити з мільярдом рупій (близько 900 мільйонів рублів), помилково опинилися на її банківському рахунку. Про це повідомляє видання The Financial Express.

Шитал Ядав (Sheetal Yadav) працює на фабриці в пакувальному відділі і отримує п'ять тисяч рупій на місяць.
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Зміст Поступу
Перша сторінка
  ·  2016-й в Україні: оптимізму майже не залишилось 
Погляд
  ·  Спонтанна Мавпа. Підсумки року, що минає 
Поступ у Львові
  ·  Львів і Львівщина: новорічно-різдвяний дайджест 
Поступ з краю
  ·  "1+1" = 0? 
Поступ у світі
  ·  Американські сенатори анонсували розширення санкцій проти Росії 
Новорічний Поступ
  ·  Новий рік 2017 - як зустрічати, що одягнути, що подарувати 
Тема Поступу
  ·  Пінчук пропонує пристати на умови Путіна 
Економіка у Поступі
  ·  Як поведуть себе євро і долар у 2017 році 
Калейдоскоп Поступу
  ·  Фізик підрахував сніжинки 
Спорт-Поступ
  ·  Анна Музичук оформила золотий дубль на чемпіонаті світу з шахів 
Пост-Factum
  ·  Бідна мешканка Індії помилково отримала мільярд рупій 
Поступ 1999-2002 рр. у попередній версії
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