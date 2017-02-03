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Кінорецензії - цікаві новини, статті, огляди та репортажі зі світу кіно
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Порошенко і Трамп: перша розмова обнадіює
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, в ході якої сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі. Про це повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.
"Особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом.
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Підсумки тижня. Ва-банк в Авдіївці, гнівається Путін і блокадні фейки
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| Євген Магда
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Конфлікт на Донбасі увійшов в активну стадію практично по всій лінії зіткнення, чого не було з 2015 року, після підписання Мінських домовленостей. Так стверджує штаб АТО. Росія, яка на сході України воює із Заходом, зосередила свої зусилля на Авдіївці — місті, енергетична система якого живить коксохімічний комбінат, що належить Рінату Ахметову. Схоже, в Кремлі вирішили вбити одразу кількох зайців
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Суддівсько-кримінальний скандал у Львові
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Вранці 3 лютого кількасот людей пікетували приміщення Львівського апеляційного суду, що на площі Соборній. Вони не згідні з рішенням суду, яким підозрюваного в організації замаху на вбивство підприємця Богдана Копитка відпустили під заставу.
Двох суддей Альберта Белену і Зеновія Макойду заблокували в залі судових засідань і вимагали написати заяву на звільнення.
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Авдіївка: між війною і миром
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В Авдіївці управління Казначейства, Укрпошта, лікарня, поліція, каналізаційно-насосна станція та фільтрувальна станція працюють у штатному режимі, біля усіх соціально-значимих об’єктів міста підключено 24 пересувних електрогенератори.
Про це ввечері 4 лютого повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
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Протести переконали румунського прем'єра відмовитися від ідеї амністії корупціонерам
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Влада Румунії відмовилася від ініціативи пом'якшення кримінального покарання, викликала масові протести. З обіцянкою скасувати постанову про внесення поправок до КК і оголошення амністії виступив по національному телебаченню прем'єр-міністр країни Сорін Гриндяну.
В результаті прийняття поправок на свободу по амністії можуть вийти засуджені по справах про корупцію, якщо сума збитків від їх протиправних дій не перевищує 200 тисяч лей (близько 48 тисяч доларів).
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Референдум про вступ до НАТО: якими можуть бути практичні наслідки?
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Експерти розповіли, наскільки актуально і реально найближчим часом провести референдум про вступ України в Альянс.
| Надія Майна
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Після слів президента Петра Порошенка в інтерв'ю німецькому виданню MorgenPost про намір провести референдум про вступ України в НАТО в українському суспільстві почалося жваве обговорення цієї ідеї — в цілому, вона була сприйнята позитивно.
Порошенко, зокрема, заявив про "необхідність НАТО", додавши, що, якщо громадяни проголосують за вступ України в Альянс, він зробить все можливе для того, щоб це сталося.
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Авдіївка під обстрілом "Градів": у яких форматах говорити з Путіним?
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Експерти розповіли, які перспективи має "мінський формат" після чергового зриву Росією домовленостей про врегулювання конфлікту.
| Надія Майна
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Після кількох днів жорстких обстрілу російськими військами і бойовиками Авдіївки, в результаті яких загинуло понад 10 українських військовослужбовців, а також є жертви серед мирного населення, Тристороння контактна група нарешті зібралася в Мінську. І результатом цієї зустрічі стали чергові заклики — до повного припинення вогню і відведення всіх озброєнь.
"Контактна група закликає в районі, обмеженому Донецьким аеропортом, Авдіївка та Ясинуватій, а також по всій лінії зіткнення, до суворого дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
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За вбивством терориста Анащенка стоїть Плотницький
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Представники терористичної організації «Луганська народна республіка» підтвердили загибель так званого «начальник управління народної міліції ЛНР» Олега Анащенка.
Як повідомили у «прокуратурі», підрив автомобіля був проведений з боку водія, при цьому тип вибухового пристрою поки не визначений. Також вказується, що в машині перебував лише Анащенко.
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Названі три ймовірні причини кінця світу
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Експерти Інституту майбутнього людства при філософському факультеті Оксфордського університету (Великобританія) представили доповідь, де перерахували основні, на їх думку, події, які могли б призвести до знищення цивілізації на планеті. Основні висновки публікації наводить видання The Daily Mail.
Фахівці вважають, що найбільшу загрозу для людства становлять пандемія, зміна клімату та ядерна війна. На думку експертів, в даний час урядами країн світу робиться недостатньо, щоб захистити планету від можливих загроз.
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Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
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Щоб краще розібратися в ситуації, а головне – заглянути за лаштунки іншого, світу іспанської журналістики, ми звернулися до публікацій ЗМІ цієї західноєвропейської країни
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Роман Зозуля – особливий футболіст. Особливий для кожного українця, який не тільки цікавиться перипетіями гри №1, а й прагне бути Громадянином своєї країни у важкий для неї час. За останні кілька днів усі ми перейнялися долею колишнього нападника Дніпра, а нині форварда іспанського Бетиса (бо ж щоб там не писали, а контракт нашого хлопця належить саме цьому клубу) не менше, ніж він – умовами для кращих синів України на передовій у війні з північно-східним сусідом та його посіпаками.
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Монголи пристосували коней для виплати зовнішнього боргу
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У Монголії почався збір коштів на виплату державного зовнішнього боргу. Громадяни жертвують свої грошові накопичення, золото, прикраси і навіть коней, повідомляє агентство Reuters.
У березні Банк розвитку Монголії має погасити облігації на суму 580 мільйонів доларів. Уряд країни веде переговори про фінансову допомогу з Китаєм і Міжнародним валютним фондом, однак інвестори побоюються, що кошти не будуть знайдені вчасно.
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