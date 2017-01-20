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18 січня 2017 р.
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Львів
  16:22 20-01-2017 -   Львівські поліцейські розшукали 15-річну дівчину, яка пішла з дому  
  16:20 20-01-2017 -   На Львівщині вагітна жінка-водій в’їхала в бус, є травмовані  
  15:19 20-01-2017 -   Минулоріч в області збудували та відновили понад 80 км лісових доріг  
  15:15 20-01-2017 -   Через корупційний скандал керівництво Львівської митниці відсторонили від роботи  
  14:21 20-01-2017 -   У Львові арештували організатора злочинної групи  
Україна
  16:25 20-01-2017 -   Комісія не допустила до конкурсу на посаду голови Нацполіції 20 претендентів  
  15:22 20-01-2017 -   На Луганщині розпочато спеціальне розслідування проти прокурорів-зрадників  
  14:29 20-01-2017 -   В Україну йде потепління  
  14:22 20-01-2017 -   Звільнили скандальну працівницю Міноборони, яка рекомендувала воювати на боці окупантів  
  12:11 20-01-2017 -   Рятувальники під час купання на Водохреща надали допомогу трьом особам  
Світ
  16:27 20-01-2017 -   Білий дім вперше за 150 років залишиться без домашніх тварин  
  15:16 20-01-2017 -   У засипаному сніговою лавиною готелі в Італії рятувальники знайшли вісьмох живих людей  
  13:15 20-01-2017 -   У Німеччині створили спідню білизну із сигналізацією  
  11:5 20-01-2017 -   Бразильська поліція затримала підозрюваного в убивстві виконавиці «Ламбади»  
  10:41 20-01-2017 -   У Росії макак готують до польоту на Марс  

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Кінорецензії - цікаві новини, статті, огляди та репортажі зі світу кіно





 

Перша сторінка  » 
Надія в штопорі
Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП
 
Ще рік тому перспективний, позасистемний політик та надія усіх тих, хто прагнув побачити нові обличчя у вітчизняній політиці, довершує процес втрати так непросто здобутого політичного капіталу. Колись популярна бранка режиму Путіна Надія Савченко продовжила власне політичне падіння й у новому році. Протягом останніх десяти днів екс-член «Батьківщини» Юлії Тимошенко встигла додати ще кілька суперечливих епізодів до власної скандальної репутації.
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  Читайте також
   »  Голодна кутя на другий Святвечір та Йорданське Водосвяття
Погляд  » 
Прощавай, Байдене! Здрастуй, Пенс?
Антон ФЕДОРЦІВ, ПОСТУП
 
Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, повноваження якого завершаться 20 січня, напередодні закінчив свій останній візит до України. У період каденції Барака Обами його перший сподвижник отримав кураторство над «українським питанням» і наповну ним займався – кілька разів Байден безпосередньо відвідав Київ, а також регулярно тримав руку на пульсі подій в телефонному режимі
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Поступ у Львові  » 
Утилізаційний Львів
 
У Львові створено оперативний штаб щодо врегулювання ситуації з вивезенням твердих побутових відходів. Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, ситуація складна. Двоє з перевізників не мають куди вивозити сміття. Загалом на сьогодні орієнтовно 20% контейнерних майданчиків по місту є переповнені.

«Є проблема, бо фізично нема куди вивозити сміття. Щойно мене поінформували, що одну машину з нашим сміттям знов зупинили у Житомирській області, без жодних пояснень.
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  Читайте також
   »  У Львові на Йордан відбудеться загальноміське водосвяття
Поступ з краю  » 
Нові фігуранти у справі про держзраду Януковича - Матіос і ООН
 
Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос прогнозує, що суд винесе вирок колишньому президентові Вікторові Януковичу до квітня поточного року. Про це він повідомив у інтерв'ю "5 каналу".

"До кінця січня обвинувальний акт буде в суді. З огляду на обсяг доказів, які ми будемо надавати, і кількість заявлених свідків, я думаю, що за 2 місяці ми вийдемо на вирок суду першої інстанції", - заявив Матіос.
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Поступ у світі  » 
В адміністрації Трампа напророкували перемогу США в разі торговельної війни з Китаєм
 
У разі торговельної війни між США і Китаєм перемогу здобуде Вашингтон. Про це у вівторок, 17 січня, заявив радник політика Ентоні Скарамуччы, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає BBC News.

Він констатував, що поточний стан торговельних відносин між країнами «набагато вигідніший Пекіну, ніж Вашингтону».
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Тема Поступу  » 
Окупований Донбас повернуть у нинішньому році?
 
Звільнення окупованих територій Донбасу від бойовиків і російських військових почнеться восени 2017 року.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що питання звільнення від російської окупації Криму і Донбасу необхідно відокремлювати один від одного
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Точка зору  » 
Проблема еміграції і перспективи України
Ярослав ПРИХОДЬКО, для ПОСТУПУ
 
Питання еміграції було завжди актуальним для української дійсності. Про нього люблять згадувати політики, журналісти і прості громадяни. Не секрет, що відтік мозків, вважається одним із чинників, що призвів до стагнації української науки і освіти. Деякі експерти небезпідставно називають еміграцію головною причиною виникнення проблеми відсутності кадрів, яка призводить до буксування процесу реформування і оновлення старої системи.
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Економіка у Поступі  » 
Українці психологічно готові побачити курс 30 грн/$
Олена Романюк
 
Готівковий валютний ринок продовжує грати "на підвищення". У п'ятницю курс продажу долара фактично досяг 29 грн. Зокрема, курси в банках станом на 10 ранку становили: прийом — 27,25-28,45, продаж - 28,5-29 грн, в обмінниках — купівля - 28,6-28,7 та продаж - 28,87-29 грн. При цьому залишки на коррахунках на ранок 13 січня перевищували, за даними фінансового порталу «Мінфін», 43,8 млрд грн, а значить для «розгойдування» курсу у спекулянтів ресурсів вистачало.
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  Читайте також
   »  Stone & Furniture – удобные и эстетичные акриловые столешницы и другие изделия
Калейдоскоп Поступу  » 
Проблема аборту як один із факторів поляризації політичних сил в Республіці Польщі
Ірина БОЦЮК, для ПОСТУПУ
 
Сьогодні одним з найбільш актуальних соціальних питань у світі є штучне переривання вагітності. Штучне переривання вагітності є причиною багатьох суперечок між прихильниками двох ідеологічних позицій «За вибір» і «За життя». Прихильники ідеологічної позиції «За вибір» виступають за захист прав жінок на штучне переривання вагітності. На їхню думку, жінка має право самостійно розпоряджатися власним тілом і при цьому зберігати в таємниці своє приватне життя.
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Спорт-Поступ  » 
Усику – 30: зради і перемоги кримського українця
 
У вівторок, 17 січня, український професійний боксер Олександр Усик святкував свій 30-й день народження.

Хто такий Олександр Усик світ побачив на Олімпійських іграх 2012 у Лондоні.

Український боксер на олімпійський ринг виходив у вишиванці з козацьким оселедцем, а після феєричної перемоги у фіналі над італійським боксером Клементе Руссо прямо посеред рингу станцював гопак.
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Пост-Factum  » 
Австралійка скинула 65 кілограмів через помсту колишньому коханому
 
Мешканка Сіднея скинула 65 кілограмів після того, як її колишній коханий вказав їй на зайву вагу. Про це пише в середу, 18 січня, Daily Mail.

25-річна Хейлі Уэстоби (Hayley Westoby) погладшала до 119 кілограмів під час свого першого року навчання в університеті. Дівчина зловживала фастфудом і алкоголем доти, поки її колишній мхлопець не відпустив грубий коментар з цього приводу.
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Зміст Поступу
Перша сторінка
  ·  Надія в штопорі 
  ·  Голодна кутя на другий Святвечір та Йорданське Водосвяття 
Погляд
  ·  Прощавай, Байдене! Здрастуй, Пенс? 
Поступ у Львові
  ·  Утилізаційний Львів 
  ·  У Львові на Йордан відбудеться загальноміське водосвяття 
Поступ з краю
  ·  Нові фігуранти у справі про держзраду Януковича - Матіос і ООН 
Поступ у світі
  ·  В адміністрації Трампа напророкували перемогу США в разі торговельної війни з Китаєм 
Тема Поступу
  ·  Окупований Донбас повернуть у нинішньому році? 
Точка зору
  ·  Проблема еміграції і перспективи України 
Економіка у Поступі
  ·  Українці психологічно готові побачити курс 30 грн/$ 
  ·  Stone & Furniture – удобные и эстетичные акриловые столешницы и другие изделия 
Калейдоскоп Поступу
  ·  Проблема аборту як один із факторів поляризації політичних сил в Республіці Польщі 
Спорт-Поступ
  ·  Усику – 30: зради і перемоги кримського українця 
Пост-Factum
  ·  Австралійка скинула 65 кілограмів через помсту колишньому коханому 
Поступ 1999-2002 рр. у попередній версії
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тел.: (0322) 97-55-70, e-mail: consort@geneza.lviv.ua 		Адреса в Інтернеті:
http://postup.brama.com
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